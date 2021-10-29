ВАКС приговорил бывшего директора ГПЗКУ к 3,5 годам лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.



Согласно сообщению, 28 октября ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, назначив наказание в 3,5 года лишения свободы бывшему руководителю филиала ГПЗКУ.



"Согласно приговору, осужденный также лишен права занимать определенные должности на 3 года и должен заплатить штраф. Это первый в истории ВАКС приговор, где согласно соглашению о признании вины лицо приговорено к реальному лишению свободы, а не получило условный срок", - говорится в сообщении.



По данным обвинения, в течение ноября - декабря 2019 года директор филиала АО "ГПЗКУ", злоупотребляя служебным положением, без разрешения владельца, организовал отгрузку зерна, которое находилось на балансе государственной корпорации для реализации коммерческим структурам. Таким образом чиновник завладел зерном общей стоимостью почти на 15 млн грн, которое принадлежало ГПЗКУ.

В пресс-службе отметили, что в ходе расследования чиновник признал свою вину и согласился на соглашение со следствием. Следовательно, бывший глава филиала признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы до шести лет. Благодаря соглашению директору филиала ГПЗКУ назначили наказание вдвое меньше максимального – три с половиной года.



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