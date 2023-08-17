ВАКС предоставил разрешение на спецрасследование в отношении экс-директора Укрспецэкспорта Саламатина

Об этом говорится на сайте НАБУ .

"15 августа 2023 года Высшим антикоррупционным судом НАБУ и САП дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего генерального директора компании "Укрспецэкспорт", а позже - генерального директора концерна "Укроборонпром", Министра обороны Украины и Советника Президента Украины", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый в период с 2010 по 2012 год, занимая должности гендиректора ГК "Укрспецэкспорт" и руководителя ГК "Укроборонпром", в сговоре с другими лицами организовал подготовку и подписание агентского соглашения с компанией нерезидентом и ряда дополнительных соглашений и актов.

Отмечается, что эти документы содержали заведомо ложные сведения о предоставленных агентских услугах и стали основанием для уплаты "агента" более $23,8 млн, что в то время составляло более 190 млн грн.

Кроме того, НАБУ и САП исследуют и другие эпизоды возможной коррупционной деятельности с участием подозреваемого, досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

НАБУ напрямую не называет имени подозреваемого, однако, очевидно, речь идет о Дмитрии Саламатине, который занимал все вышеуказанные должности. В 2010 году Саламатин, еще при каденции экспрезидента Януковича, занимал должность гендиректора "Укрспецэкспорта". В 2011 он был назначен гендиректором "Укроборонпрома".

В феврале 2012 года указом Януковича Саламатин был назначен министром обороны Украины. С декабря 2012 по 2014 он был советником Януковича.