ВАКС постановил принудительно доставить в суд нардепа-"слугу" Кузьминых для избрания меры пресечения

Об этом сообщает Украинская правда.



Правоохранители должны обеспечить присутствие Кузьминых на судебном заседании, которое назначено на 10:00 24 февраля, если нардеп не явится сам.



На заседании 17 февраля адвокат Лариса Криворучко сообщила, что ее подопечный находится на лечении и явиться в суд не может.



Прокурор возразил, что сторона защиты не предоставила веских доказательств отсутствия Кузьминых. По закону лицо не может присутствовать на заседании суда в случае тяжелой болезни, пребывания на лечении в медицинском учреждении, если не может его покинуть, и в случае беременности.

Напомним, что 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги Народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки.

Нардеп от партии "Слуга Народа" Сергей Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.

7 февраля НАБУ и САП задержали нардепа-"слугу" Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн взятки.

8 февраля Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, суд объявил перерыв до 11 февраля.

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