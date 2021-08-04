ВАКС отправил Чауса под домашний арест

Об этом говорится в комментарии пресс-службы ВАКС, сообщает РБК-Украина.



Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд 4 августа.



Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине.

Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, который пребывает в СБУ.

1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия.

3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".