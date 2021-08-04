ВАКС отправил Чауса под домашний арест
Экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отправили под домашний арест
Об этом говорится в комментарии пресс-службы ВАКС, сообщает РБК-Украина.
Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд 4 августа.
Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине.
- Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
- Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, который пребывает в СБУ.
- 1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия.
- 3 августа НАБУ сообщил, что задержало Чауса в больнице "Феофания".
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