ВАКС отменил оправдательный приговор экс-депутату от "Оппоблока" Дмитрию Колесникову

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично поддержала позицию прокурора САП и отменила приговор Высшего антикоррупционного суда от 20.09.2022, которым депутат Верховной Рады VIII созыва признан невиновным в совершении уголовного правонарушения в связи с недоказанностью" – говорится в сообщении.

Отмечается, что после слушания доводов обеих сторон суд апелляционной инстанции упразднил оправдательный приговор и назначил новое рассмотрение указанного дела в Высшем антикоррупционном суде.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

О том, что речь идет именно о бывшем нардепе от "Оппозиционного блока", сообщает Центр противодействия коррупции. По их данным, теперь дело отправится на новое рассмотрение в первую инстанцию.

По версии САП, Колесников незаконно получил 758 тысяч гривен компенсации за аренду номера в гостинице "Киев", ведь имел в собственности две квартиры в столице.

Действия бывшего нардепа квалифицировали по статье о злоупотреблении властью, повлекшей тяжкие последствия. Эта статья предусматривает максимальное наказание в 6 лет тюрьмы.

Отмечается, что в первой инстанции мнения судей разошлись: Виталий Крикливый и Маркиян Галабала указали, что квалификация прокуроров была ошибочной. По их мнению, действия Колесникова следовало квалифицировать по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. За это преступление экс-нардепу грозило бы до 12 лет заключения с конфискацией.

Прокурор не воспользовался правом изменения обвинения во время рассмотрения, а самостоятельно изменить квалификацию судьи не могли, так как это ухудшало бы положение обвиняемого. Судья Виктор Ногачевский изложил особое мнение, в котором сказал, что Колесникова нужно было все же признавать виновным не за "злоупотребление властью", а за "злоупотребление служебным положением".

"Интересно, что на суде Колесников подтверждал, что он действительно еще в 2009 году стал владельцем одной квартиры в Киеве, а через год они с женой стали владельцами второй квартиры. Но якобы еще до 2014 года фактические брачные отношения между ними прекратились и он «как настоящий мужчина» оставил квартиры жене, потому что по моральным принципам не мог ими пользоваться. Тем более проживать там было сложно, потому что в обеих якобы были проблемы с отоплением и горячей водой", - говорят в ЦПК.

В результате первая инстанция нардепа оправдала – это решение обжаловали и прокурор, и защита. Апелляция приговор упразднила и отправила дело на новое рассмотрение.

16 сентября бывшим народным депутатам VIII созыва от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях .

На следующий день экс-нардепов от "Оппоблока" суд отдал на поруки на время досудебного расследования.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.