Об этом сообщает Центр противодействия коррупции .

Сообщается, что 26 июля такое решение приняли судьи Олег Ткаченко, Виталий Дубас и Елена Танасевич.

"Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП о возложении дополнительных обязанностей на обвиняемых Труханова, Вугельмана, Спектора, Родионова и Шкрябая по делу завода "Краян"", - говорится в заявлении.

Был объявлен только краткий текст решения. Как следствие, у обвиняемых остались меры пресечения в виде залога, но без дополнительных обязанностей.

Дело Труханова

Одесского городского голову и других упомянутых фигурантов дела обвиняют в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.

С октября 2018-го это дело рассматривали в Малиновском районном суде Одессы. 4 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы объявил оправдательный приговор одесскому городскому голове и другим лицам.

25 апреля ВАКС применил к Труханову меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен.

4 мая ВАКС взял Геннадия Труханова под стражу с правом внесения залога. После проведенной Трухановым ночи в СИЗО залог за него внес депутат его партии "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.

16 мая суд оставил действующую меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, отказавшись увеличить размер залога до 50 млн гривен.

19 июля стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов уже был без электронного браслета.