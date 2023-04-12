ВАКС отказал НАБУ в продлении сроков досудебного расследования по Коболеву
Сегодня, 12 апреля, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении сроков досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
Соответствующие мотивы и обоснование такого решения будут объявлены судом 17.04.2023.
В суде напоминают, что бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины.
- 19 января представители НАБУ и САП сообщили экс-руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение по обвинению в завладении более 229 млн грн.
- Позже специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что экс-председатель Нафтогаза Андрей Коболев не внес залог в размере более 229 млн гривен. Он должен был сделать это в течение пяти дней с момента оглашения решения ВАКС.
- 7 марта Коболев заявил, что НАБУ требует увеличить сумму залога с 229 млн грн до 365 млн. Он также отметил, что уже внес 106 млн гривен залога.
- 14 марта Высший антикоррупционный суд обязал экспредседателя Нафтогаза Андрея Коболева носить электронный браслет и оставил залог в размере 229 млн гривен.
- 6 апреля НАБУ начало новое уголовное производство, в котором фигурирует Андрей Коболев. НАБУ начало новое расследование передачи 305 млн куб. м. государственного газа фиктивной фирме в 2020 году.
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