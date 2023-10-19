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ВАКС осудил экс-главу Укртелефильма Подлесного за продажу прав на госимущество за более 67 млн грн

19 октября, 2023 четверг
11:40
Культура

Высший антикоррупционный суд Украины объявил приговор двум лицам, незаконно продавшим имущественные права на объект государственного предприятия, нанеся ущерб более чем на 67 млн грн

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .

"18 октября 2023 года коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым бывший руководитель ГП "Укртелефильм" и директор частного предприятия признаны виновными в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, что нанесло более 67,73 млн грн убытков", - говорится в заявлении.

Экс-главе Укртелефильма Виктору Подлесному суд назначил до 5 лет заключения с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями на три года, а также штраф 17 тыс. грн.

Директору предприятия определили заключение на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями на три года, тоже со штрафом 17 тыс. грн и конфискацией половины его имущества.

Приговор суда можно будет обжаловать в течение 30 дней, подав апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Что известно о деле

12 июня 2016 года бывший генеральный директор Укртелефильма Виктор Подлесный заключил договор купли-продажи с ООО "Лодокс", согласно условиям которого Укртелефильм должно было передать "Лодокс" имущественные права на 24 квартиры общей площадью 2704 кв.м, 7 нежилых 13,5 миллионов гривен.

Также 19 декабря 2017 гендиректор Укртелефильма заключил дополнительное соглашение, увеличив цену до 14,5 млн грн и подписал акт приема-передачи в указанный договор, согласно которому передал в пользу "Лодокс" имущественные права на 24 квартиры общей площадью 2704,2 кв. м., 7 нежилых помещений общей площадью 944,2 кв.м и 36 паркомест.

Согласно справке, выданной главным бухгалтером Укртелефильма об учете нематериальных активов по состоянию на 1 декабря 2017 года, на балансе Укртелефильма находятся имущественные права жилых и нежилых помещений на сумму почти 42,5 млн грн. Стоимость имущественных прав основывается на заключении стоимости, подготовленном ООО "Финансовая строительная компания "Фиск" по заказу Укртелефильма.

В 2017 - 2018 годах действующий и бывший руководители "УСТФ "Укртелефильм" в сговоре с бывшим руководителем юридического отдела госпредприятия, частными лицами и заместителем председателя Госкомтелерадио на основе сфальсифицированных документов без разрешения органа управления имуществом - Госкомтелерадио недвижимости в Киеве, принадлежавших государственному предприятию.

Сообщники смогли зарегистрировать часть недвижимости за подконтрольным юридическим лицом, а затем перерегистрировать ее на подконтрольных физических и юридических лицах для легализации имущества, полученного преступным путем. Окончательной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам.

Этими действиями Укртелефильму нанесено почти 67,73 млн гривен ущерба.

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