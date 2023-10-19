ВАКС осудил экс-главу Укртелефильма Подлесного за продажу прав на госимущество за более 67 млн грн

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .

"18 октября 2023 года коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым бывший руководитель ГП "Укртелефильм" и директор частного предприятия признаны виновными в продаже имущественных прав на недвижимость государственного предприятия, что нанесло более 67,73 млн грн убытков", - говорится в заявлении.

Экс-главе Укртелефильма Виктору Подлесному суд назначил до 5 лет заключения с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями на три года, а также штраф 17 тыс. грн.

Директору предприятия определили заключение на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями на три года, тоже со штрафом 17 тыс. грн и конфискацией половины его имущества.

Приговор суда можно будет обжаловать в течение 30 дней, подав апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Что известно о деле

12 июня 2016 года бывший генеральный директор Укртелефильма Виктор Подлесный заключил договор купли-продажи с ООО "Лодокс", согласно условиям которого Укртелефильм должно было передать "Лодокс" имущественные права на 24 квартиры общей площадью 2704 кв.м, 7 нежилых 13,5 миллионов гривен.

Также 19 декабря 2017 гендиректор Укртелефильма заключил дополнительное соглашение, увеличив цену до 14,5 млн грн и подписал акт приема-передачи в указанный договор, согласно которому передал в пользу "Лодокс" имущественные права на 24 квартиры общей площадью 2704,2 кв. м., 7 нежилых помещений общей площадью 944,2 кв.м и 36 паркомест.

Согласно справке, выданной главным бухгалтером Укртелефильма об учете нематериальных активов по состоянию на 1 декабря 2017 года, на балансе Укртелефильма находятся имущественные права жилых и нежилых помещений на сумму почти 42,5 млн грн. Стоимость имущественных прав основывается на заключении стоимости, подготовленном ООО "Финансовая строительная компания "Фиск" по заказу Укртелефильма.

В 2017 - 2018 годах действующий и бывший руководители "УСТФ "Укртелефильм" в сговоре с бывшим руководителем юридического отдела госпредприятия, частными лицами и заместителем председателя Госкомтелерадио на основе сфальсифицированных документов без разрешения органа управления имуществом - Госкомтелерадио недвижимости в Киеве, принадлежавших государственному предприятию.

Сообщники смогли зарегистрировать часть недвижимости за подконтрольным юридическим лицом, а затем перерегистрировать ее на подконтрольных физических и юридических лицах для легализации имущества, полученного преступным путем. Окончательной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам.

Этими действиями Укртелефильму нанесено почти 67,73 млн гривен ущерба.