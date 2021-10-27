ВАКС оставил в силе решение о конфискации у Кивы 1,2 млн грн дохода от жемовой ямы
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы на решение о спецконфискации 1,2 млн грн за передачу в аренду жемовой ямы
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко подтвердили решение суда первой инстанции, по которому у народного депутата и "ученого" Ильи Кивы конфисковали 1,25 млн грн как необоснованный актив от якобы аренды жемовой ямы", говорится в сообщении.
Отмечается, что адвокаты утверждали, что "яма - это не совсем яма, потому что под ней якобы есть целая нефтебаза (резервуары для нефтепродуктов) и поэтому цена аренды была так дорога".
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Также адвокаты просили возобновить судебное следствие, истребовать проект нефтебазы, допросить свидетеля и провести экспертизу.
"Адвокаты заявили, что стоимость ямы в несколько десятков раз выше из-за подземного хранилища. Но почему-то в договоре аренды жемовой ямы, который подписывал Кива, нет никаких упоминаний о каких-либо подземных хранилищах или резервуарах, а арендатор вообще не занимается переработкой нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В свою очередь судьи оставили ходатайство без удовлетворения и поддержали решение первой инстанции.
- Напомним, в 2020 году журналисты Bihus.info узнали, что Кива получил 1,2 млн грн якобы за сдачу в аренду поросшей сорняками жемовой ямы. В 2020 году Кива перестал указывать ее в декларации.
- 13 августа Высший антикоррупционный суд признал 1,2 млн грн активов, задекларированных нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой необоснованными и принял решение взыскать их в пользу государства.
- Впоследствии депутат просил суд вызвать свидетелей, провести экспертизу и получить проектную документацию по жемовой яме.
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