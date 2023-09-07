ВАКС оставил судью Князева под стражей до 16 октября

Об этом информирует прессслужба ВАКС .

"В среду, 6 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил бывшему главе Верховного Суда срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть – до 16 октября 2023 года. Как альтернатива этому, для подозреваемого остается возможность внесения денежного залога в размере 55 000 000 грн", – говорится в заявлении.

Сообщается, что подозреваемый может выйти на свободу, если заплатит залог. Это означает, что Князев будет под наблюдением следствия до суда. Он также должен соблюдать правила, в том числе приходить, когда его вызовут; не покидать город, где он живет, без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; не контактировать с лицами, указанными в решении суда; вручить ГУ ДМС в Киеве свой загранпаспорт и другие документы, позволяющие уехать из Украины, а также носить электронный браслет.

Согласно ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле Князева

15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.

Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-главы Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. Позже ВАКС также избрал меру пресечения для адвоката Олега Горецкого, которого считают соучастником дела Князева.

Уже 23 мая НАБУ и САП сообщили, что изъяли крупную сумму наличных почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. А 26 мая в Киеве на заседании пленума Верховного Суда избрали нового главу Верховного Суда.

31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву, его оставили под стражей.

Позже, 11 июля, Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Его будут содержать под стражей до 8 сентября.

5 сентября стало известно, что Князеву снизили размер залога с 75 миллионов гривен до 55 миллионов гривен.