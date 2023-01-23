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ВАКС оставил ходатайство о содержании под стражей экс-главы Нафтогаза Коболева без удовлетворениия

23 января, 2023 понедельник
17:57
Криминал

Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил ходатайство прокурора о содержании под стражей экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева

Решение было принято во время заседания 23 января, передает из зала суда корреспондент Еспресо Дмитрий Дидора.

Судья подчеркнул, что ходатайство прокурора о содержании под стражей экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева остается без удовлетворения.

Полный текст постановления будет обнародован 30 января.

Следует отметить, что НАБУ и САП просили суд применить к Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 365 млн гривен. А нардеп Ярослав Железняк был готов взять на поруки экс-главу Нафтогаза.

В мае 2018 года вопреки требованиям законодательства Коболев как глава Нафтогаза издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

  • Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования Газпрома к Нафтогазу по условию "бери или плати" за период 2012-2017 годов в размере $56 млрд.
  • В 2018-19 годах Стокгольмский арбитраж по результатам двух споров между компаниями на поставку и транзит газа принял решения, согласно которым Газпром должен был доплатить НАК $2,56 млрд.
  • 1 февраля 2022 года Государственное бюро расследований провело обыски у экс-главы Нафтогаза Андрея Коболева и в офисе Укртрансгаза по делу об отчуждении газа на 2,2 млрд грн (~$78 млн по тогдашнему курсу; сейчас это 3,2 млрд грн) в 2020 году.
  • 19 января представители НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении.

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