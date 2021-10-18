ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна
Такое решение 18 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает Слово и дело.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла Омеляна в совершении незаконных действий, которые якобы привели к недополучению государственным бюджетом 30,4 млн грн. Омелян обвинялся в совершении преступления по ст. 211 Уголовного кодекса (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления в бюджет или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону).
Речь идет о приказе о снижении ставок портовых сборов. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств вины Омеляна в инкриминируемом преступлении.
Суд признал Омеляна невиновным в преступлении, а обвинения - недоказанными.
"Владимира Омеляна признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 211 Уголовного кодекса Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", - заявил судья.
- 31 мая бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в НАБУ заявление против президента Владимира Зеленского за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах на проект "Большая стройка"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное