ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна

Такое решение 18 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает Слово и дело.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла Омеляна в совершении незаконных действий, которые якобы привели к недополучению государственным бюджетом 30,4 млн грн. Омелян обвинялся в совершении преступления по ст. 211 Уголовного кодекса (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления в бюджет или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону).



Речь идет о приказе о снижении ставок портовых сборов. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств вины Омеляна в инкриминируемом преступлении.



Суд признал Омеляна невиновным в преступлении, а обвинения - недоказанными.

"Владимира Омеляна признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 211 Уголовного кодекса Украины и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", - заявил судья.

31 мая бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян подал в НАБУ заявление против президента Владимира Зеленского за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах на проект "Большая стройка"