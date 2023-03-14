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Обновлено

ВАКС обязал экс-главу Нафтогаза Коболева носить электронный браслет и оставил без изменений размер залога

14 мартa, 2023 вторник
17:53
Криминал

Во вторник, 14 марта, Высший антикоррупционный суд обязал экс-главу Нафтогаза Андрея Коболева носить электронный браслет и оставил залог в размере 229 млн гривен

Об этом сообщил из зала суда корреспондент Эспрессо Дмитрий Дидор.

Бывшему главе Нафтогаза Андрею Коболеву изменили меру пресечения. В дополнение к залогу в 229 миллионов гривен и обязанностей, возложенных на него Апелляционной палатой ВАКС, суд обязал Коболева носить электронную защиту контроля.

  • 19 января представители НАБУ и САП сообщили экс-руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение по обвинению в завладении более 229 млн грн.
  • Позже специализированная антикоррупционная прокуратура заявила , что экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев не внес залог в размере более 229 млн гривен. Он должен был сделать это в течение пяти дней с момента провозглашения решения ВАКС.
  • 7 марта Коболев заявил , что НАБУ требует увеличить сумму залога с 229 млн грн до 365 млн. Он также отметил, что уже внес 106 млн гривен залога.
Общество
Нафтогаз
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