Об этом сообщил из зала суда корреспондент Эспрессо Дмитрий Дидор.

Бывшему главе Нафтогаза Андрею Коболеву изменили меру пресечения. В дополнение к залогу в 229 миллионов гривен и обязанностей, возложенных на него Апелляционной палатой ВАКС, суд обязал Коболева носить электронную защиту контроля.

