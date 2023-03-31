Об этом информирует прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры .

"Указанный нардеп неоднократно без уважительных причин не появлялся в судебные заседания. 22 ноября 2022 года ВАКС обязывал указанное лицо уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. Аналогичное решение было принято 17 января 2023 года – два максимально возможных денежных взыскания в размере более 10,7 тыс. грн", – пишут в заявлении.

Сообщается, что 21 февраля народный избранник снова не пришел на заседание.

"Вместе с тем, нардеп игнорирует решение суда и до сих пор скрывается от правосудия. Учитывая объявление указанного нардепа в розыск, ВАКС принял решение остановить производство до его розыска", - отмечают в САП.

По данным Центра противодействия коррупции , речь идет о Сергее Шахове.

"Последние 1,5 месяца Шахов якобы лечится на стационаре в Бишкеке (Кыргызстан). Эта страна, конечно, славится своей медициной. При этом предоставить хотя бы фотокопию паспорта с отметками о пересечении границы этой страны защита почему-то до сих пор не смогла. Так же как и оригиналы любых медицинских документов", - пишет ЦБК.

Также с октября по декабрь защита заявляла о лечении нардепа в Германии, однако по запросу прокурора в местную клинику там ответили, что не могут найти файлы пациента с фамилией Шахов.