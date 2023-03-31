ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова, скрывающегося за недекларирование имущества на 88 млн грн
В пятницу, 31 марта, Высший антикоррупционный суд объявил в розыск действующего народного депутата Украины, скрывающегося за недекларирование имущества на 88 млн грн
Об этом информирует прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры .
"Указанный нардеп неоднократно без уважительных причин не появлялся в судебные заседания. 22 ноября 2022 года ВАКС обязывал указанное лицо уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. Аналогичное решение было принято 17 января 2023 года – два максимально возможных денежных взыскания в размере более 10,7 тыс. грн", – пишут в заявлении.
Сообщается, что 21 февраля народный избранник снова не пришел на заседание.
"Вместе с тем, нардеп игнорирует решение суда и до сих пор скрывается от правосудия. Учитывая объявление указанного нардепа в розыск, ВАКС принял решение остановить производство до его розыска", - отмечают в САП.
По данным Центра противодействия коррупции , речь идет о Сергее Шахове.
"Последние 1,5 месяца Шахов якобы лечится на стационаре в Бишкеке (Кыргызстан). Эта страна, конечно, славится своей медициной. При этом предоставить хотя бы фотокопию паспорта с отметками о пересечении границы этой страны защита почему-то до сих пор не смогла. Так же как и оригиналы любых медицинских документов", - пишет ЦБК.
Также с октября по декабрь защита заявляла о лечении нардепа в Германии, однако по запросу прокурора в местную клинику там ответили, что не могут найти файлы пациента с фамилией Шахов.
- В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили Валерию Пацкану о подозрении в неправомерном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом.
- 17 ноября 2022 г. САП сообщила о подозрении нардепу, который "забыл" указать в декларации имущество на 1,7 млн грн. Речь идет о нардепе от фракции ВО "Батькивщина" Михаила Волынца.
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