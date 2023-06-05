Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Высший антикорсуд объявил в международный розыск избранного от Слуги Народа депутата Киевсовета Владислава Трубицына, в мае покинувшего территорию Украины", - пишет ведомство.

Решение приняли сегодня судьи Игорь Строгий, Елена Танасевич и Екатерина Сикора.

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын, обвиненный в получении 1,39 миллиона гривен взятки, трижды не являлся на заседание в ВАКС, хотя получал предупреждение.

Прокуратура установила, что 13 мая Трубицын выехал из Украины через пункт пересечения "Рава Русская" по загранпаспорту. Выпустили его на основе письма ГУР.

"Трубицын никоим образом не информировал суд о причинах своей неявки. Хотя такая возможность у него была, ведь 17 мая направил письмо в Киевсовет и просил перенести заседание рабочей группы в связи с якобы ухудшением состояния здоровья", - добавляют правоохранители.

Адвокат из регионального Центра безвозмездной правовой помощи представляла интересы подозреваемого на заседании. Она просила отложить заседание, чтобы иметь дополнительное время для ознакомления с делом. Суд частично удовлетворил просьбу, отложив рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения до 12 июня.

Прокурор также будет просить взыскать с подозреваемого залог в размере почти 10 млн грн.

Что известно о деле Трубицына

9 февраля 2022 года "слугу" Трубицына из комиссии Киевсовета и других разоблаченных на взятке в 1,26 млн грн задержали за разрешение на работу МАФов.

11 февраля того же года ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн. Также Высший антикорсуд избрал подозреваемому, вероятному соучастнику Трубицына, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн. Еще один подозреваемый был арестован с возможностью внесения залога в размере 1 488 600 грн.

14 февраля 2022 года НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным. В бюро отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "вне кулис" организации торговли в столице.

18 февраля прошлого года главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что в 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.

22 февраля депутат Киевсовета, пойманный на получении 1,39 млн грн взятки, остановил свое членство в партии "Слуга Народа", пока продолжается следствие.

12 октября 2022 года ГБР направило в суд дело Трубицына, подозреваемого во взятке на 1,39 млн грн.

31 мая журналисты "Схем" сообщили, что разоблаченный на взятке бежавший за границу киевский депутат Владислав Трубицын смог выехать из Украины с помощью письма от главы военной разведки Кирилла Буданова.

Представители Сил спецопераций в комментарии "Схемам" заявили, что Буданов подписал письмо на выезд Трубицына по просьбе ССО.