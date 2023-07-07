Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и в telegram-канале Центра противодействия коррупции.

"7 июля 2023 года коллегия судей ВАКС объявила приговор, согласно которому 4 года лишения свободы получил действующий директор коммерческого государственного предприятия "Павлоградский химический завод", которое входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, за вовлечение в процесс реализации взрывчатых веществ, которые производились государственным предприятием посреднических коммерческих структур, участие которых в хозяйственных отношениях носило исключительно формальный характер. Такие действия чиновника нанесли ущерб государственному предприятию на сумму более 7 миллионов гривен", - говорится в сообщении

Известно также, что ВАКС согласился с доводами прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

"По приговору суда должностному лицу предприятия назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на предприятиях государственной формы собственности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на три года и штрафом в размере 17 тыс. грн ", - отметили в НАБУ.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с обвиняемого 7 062 883,96 грн.

Прилагается, что приговор суда может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В НАБУ зоурема отметили, что другое дело уже в отношении генерального директора государственного предприятия "Павлоградский химический завод" и других лиц, действовавших по аналогичной схеме, находится на стадии подготовительного судебного заседания в ВАКС.

В другом, уже третьем, производстве генеральному директору и директору по маркетингу в июне 2023 года поставлено в известность о подозрении в злоупотреблении служебным положением уже при закупке продукции для нужд государственного предприятия.