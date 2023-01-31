ВАКС назначил главе Харьковского окружного админсуда Панченко 5 лет лишения свободы за взятку
Высший антикоррупционный суд приговорил председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко к 5 годам лишения свободы за взятку
Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .
"31 января коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым признана виновной в предоставлении неправомерной выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, председатель Харьковского окружного административного суда", - пишет пресс-служба.
Речь идет об Ольге Панченко. Ей назначено наказание – 5 лет лишения свободы без права занимать должность судьи три года.
Напомним, обвиняемая оказывала давление на судью окружного суда и в дальнейшем пыталась подкупить за принятие решения в пользу третьих лиц по делу о земельном вопросе.
21 сентября 2020 года Панченко разоблачили после передачи взятки.
- Кроме того, сегодня Высший антикоррупционный суд назначил бывшему замначальнику департамента Генеральной прокуратуры Украины девять лет лишения свободы за присвоение и растрату госимущества.
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