Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .

"28 июля 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственная судья ВАКС избрала меру пресечения в виде залога в размере 805,2 тыс. грн председателю Государственной судебной администрации Украины", - говорится в заявлении.

По данным следствия, Сальников 5 марта 2023 года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. долларов. Из них 5 тысяч он должен был передать судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу этого предприятия. Еще 2 тыс. долларов он оставил бы себе за посреднические услуги.

Также глава ГСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда. В частности, он хотел привлечь к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако после разоблачения последней на получении взятки поведение Сальникова резко изменилось: он начал уклоняться и не хотел возвращать полученные им деньги.

Предостережение. Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о деле Сальникова и Князева

Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же ВСУ выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение.

Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-главы Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. 31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву.

24 июля Сальникова разоблачили на подстрекательстве судей Верховного Суда к взятию взятки за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия

26 июля главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову объявлено подозрение в подстрекательстве Верховного Суда ко взятке за вынесение решения в пользу предприятия.