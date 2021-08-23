ВАКС назначил члену Комиссии по азартным играм арест с правом залога в 5 млн грн
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) арест с правом залога в 5 млн грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ВАКС.
Согласно сообщению, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения задержанному накануне члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5,07 млн грн с требованием носить электронное средство контроля.
В пресс-службе отметили, что при условии внесения залога к подозреваемому также применяться ряд процессуальных обязанностей. В частности, он будет обязан прибывать по требованию к детективу или в суд и не оставлять место жительства без их разрешения. Также он должен сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства или работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в нее; воздерживаться от общения с определенными в постановлении судьи лицами.
- Напомним, 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности главы, разоблачили при получении взятки в 90 000 долларов.
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