ВАКС назначил члену Комиссии по азартным играм арест с правом залога в 5 млн грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ВАКС.



Согласно сообщению, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения задержанному накануне члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5,07 млн грн с требованием носить электронное средство контроля.



В пресс-службе отметили, что при условии внесения залога к подозреваемому также применяться ряд процессуальных обязанностей. В частности, он будет обязан прибывать по требованию к детективу или в суд и не оставлять место жительства без их разрешения. Также он должен сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства или работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в нее; воздерживаться от общения с определенными в постановлении судьи лицами.

Напомним, 20 августа члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности главы, разоблачили при получении взятки в 90 000 долларов.