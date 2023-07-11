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ВАКС национализировал активы Дерипаски, Гинера и Ротенбергов: среди них Ocean Plaza, банк и завод

11 июля, 2023 вторник
11:56
Война с Россией Ocean Plaza

Высший антикоррупционный суд по материалам ГБР национализировал торговый центр, банк и завод, принадлежащие российским олигархам, приближенным к Кремлю. В результате в государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен

Об этом информирует ГБР .

"По материалам ГБР Высшим антикоррупционным судом приняты решения о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к кремлю российских олигархов", - говорится в сообщении.

Так работники ГБР разоблачили десятки компаний, конечными владельцами которых являются российские олигархи, приближенные к Путину. Среди них братья Аркадий и Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Евгений Гинер. В собственность государства поступили:

  • ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);
  • ТРЦ "Ocean Plaza", ориентировочной стоимостью свыше 350 млн дол. США (Ротенберг).
  • 88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).

Также национализирован ряд долей уставного капитала и имущество россиян в других важных для украинской экономики отраслях. Речь идет, в частности, о 100% ООО "Авангард-Виларти", владеющем не только Ocean Plaza, но и компанией "Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited) и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

"Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники", - говорится в сообщении.

Владельцами других национализированных объектов являются россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько. Так, были отданы в собственность государства сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.

Кроме того, были арестованы пять облэнерго, семь отелей и два торговых центра, принадлежащих Гинеру. Среди пяти облэнерго были арестованы активы:

  • ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%);
  • АО "Херсоноблэнерго" (99,9%);
  • АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%);
  • АО «Житомироблэнерго» (95,5%);
  • ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%).

ВАКС рассматривает вопросы их национализации.

  • 16 февраля Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в госсобственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске
Украина
санкции против России
ГБР
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