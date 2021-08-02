ВАКС начал избирать меру пресечения Чаусу, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи
1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу за его отсутствия
Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.
По сообщению, Национальное антикоррупционное бюрю предоставило ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу.
"Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021 года, однако, в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00", - заявили в ВАКС.
- Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .
- Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
- Служба безопасности Украины заявила, что НЕ похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом пребывает в СБУ.
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