ВАКС начал избирать меру пресечения Чаусу, но перенес заседание из-за отсутствия экс-судьи

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.



По сообщению, Национальное антикоррупционное бюрю предоставило ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу.



"Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021 года, однако, в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 года в 14:00", - заявили в ВАКС.

Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Виннитчине .

Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.

Служба безопасности Украины заявила, что НЕ похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом пребывает в СБУ.