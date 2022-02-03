ВАКС на два месяца продлил меру пресечения городскому главе Одессы Труханову
В четверг, 3 февраля, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия процессуальных обязанностей, возложенных на Одесского городского голову Геннадия Труханова
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
В суде отметили, что подозреваемый обязан:
- прибывать по каждому требованию в детективам НАБУ, прокурору, следственному судье, суду; сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в данном уголовном производстве; воздерживаться от посещений помещений, которые принадлежат или используются Одесской областной прокуратурой, а также обществам и частному предприятию, указанным в определении следственного судьи;
- сдать на хранение детективу НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
- Напомним, 6 октября 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро рассказало о подозрениях мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Оказалось, что его подозревают в завладении госсредствами и землей.
- 11 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 30 млн грн мэра Одессы Геннадия Труханову, подозреваемого в присвоении земли.
- 23 ноября 2021 года Труханов внес за себя залог в 30 млн грн по делу по завладению госсредствами.
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