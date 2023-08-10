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ВАКС на 2 месяца продлил меру пресечения Коболеву

10 августа, 2023 четверг
01:11
Криминал

Высший антикоррупционный суд 9 августа на два месяца продлил действие меры пресечения, в частности, обязательства носить электронный браслет, экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву

Об этом Коболев написал на своей facebook-странице.

"Сегодня ВАКС продлил все мои обязанности как подозреваемого, включая ношение главного отличия от Государства за прошлые победы - браслетом, еще на 2 месяца", - написал он.

По словам Коболева, суд отказал в трансляции заседания "по недоведению широкого общественного интереса к делу Стокгольмских бонусов", поскольку не было запросов от прессы.

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"Результаты допросов независимых членов Наблюдательного совета стороной обвинения снова не были представлены. Разумных объяснений этому факту предоставлено не было", - добавил Коболев.

Что известно о деле Коболева

19 января 2023 года представители НАБУ и САП сообщили экс-главе Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским "Газпромом" выплаты премий на 229 млн грн. По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.).

1 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн. Однако 7 марта пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что Коболев не внес залог. 7 марта Коболев заявил, что НАБУ требует увеличить сумму залога с 229 млн грн до 365 млн. Он также отметил, что уже внес 106 млн гривен залога.

14 марта Высший антикоррупционный суд обязал экс-председателя Нефтегаза Андрея Коболева носить электронный браслет и оставил залог в размере 229 млн. гривен.

6 апреля НАБУ начало новое уголовное производство, в котором фигурирует Андрей Коболев. НАБУ начало новое расследование передачи 305 млн куб. м государственного газа фиктивной фирме в 2020 году.

12 апреля следователь судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении сроков досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". 14 апреля ВАКС не удовлетворил повторное ходатайство детективов НАБУ. Того же 14 апреля НАБУ сообщило о завершении расследования по Коболеву.

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