ВАКС конфисковал квартиры в Киеве российского дизайнера Артемия Лебедева
Высший антикоррупционный суд конфисковал квартиры в центре Киева, принадлежавшие дизайнеру-пропагандисту РФ Артемию Лебедеву
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Отмечается, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по взысканию активов российского дизайнера-пропагандиста Артемия Лебедева.
Одна квартира площадью 138 м² находится на Ярославовом Валу, а вторая в 193 м² на Саксаганского. Обе взысканы в пользу государства.
В частности, первая квартира записана непосредственно на Лебедева, а другую он переписал на своего друга-программиста за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Стоимость квартир не уточняется.
"Решение приняли судьи Галабала, Ногачевский и Крикливый", - говорится в сообщении ЦБК.
Там также напомнили, что Артемий Лебедев публично распространяет антиукраинскую пропаганду и посещает оккупированные территории. С января 2022 он фигурирует в санкционных списках СНБО Украины.
Справка: Артемий Лебедев – российский бизнесмен, менеджер, пропагандист. Основатель, художественный руководитель и владелец "Студии Артемия Лебедева". Поддерживает путинский режим и войну России против Украины. Не признает территориальную целостность Украины. Незаконно посещал аннексированный Россией Крым и неподконтрольные украинским властям территории Донбасса, за что получил запрет въезда в Украину. Распространяет фейки о российско-украинской войне (с 2014 г.) и поддерживает российскую пропаганду против Украины. Лебедев на своих страницах в соцсетях критиковал Революцию Достоинства в Украине, а также поддерживал российскую оккупацию Крыма. Как заявлял дизайнер, пребывание Крыма в составе Украины было "историческим недоразумением".
- 27 июня Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и взыскал с российского проектно-конструкторского бюро "Авиационный комплекс им. Ильюшина" продукцию стоимостью свыше $4 млн.
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