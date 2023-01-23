ВАКС конфисковал часть активов российского миллиардера Шелкова в Украине
Высший антикоррупционный суд конфисковал часть собственности российского миллиардера Михаила Шелкова в Украине, однако отказал в полном взыскании его активов
Об этом написала глава Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых
"ВАКС отказал в удовлетворении иска Минюста о взыскании в доход государства 100% корпоративных прав ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и других компаний, в отношении которых - по нашему убеждению - российский миллиардер Михаил Шелков осуществляет контроль", - пишет она.
Богатых отметила, что такое решение было принято, поскольку ВАКС не считает достаточным предоставленные доказательства сохранения контроля Шелкова над комбинатом.
В свою очередь, Минюст предоставил следующие доказательства:
- 75% корпоративных прав кипрской компании, владеющей 100% корпоративных прав "Демуринского горно-обогатительного комбината" было продано за 3750 евро за несколько дней до начала полномасштабной войны;
- К моменту купли-продажи к компании-продавцу и кипрской компании Украиной уже были применены санкции;
- Часть менеджмента, работавшая на Шелкова, продолжила работать в кипрской компании и ДемГОКе уже после так называемой продажи 75% прав;
- Наличие долга ДемГОКа (через кипрскую компанию-собственника) перед ВСМПО Ависма, что позволяет Шелкову в случае невозврата долга перевести взыскание на активы кипрской компании и ДемГОК.
Сам ВАКС сообщает о взыскании в доход государства следующей собственности Шелкова:
- квартиры общей площадью 175,5 кв. м в Одессе и квартиры общей площадью 68,5 кв. м в Никополе;
- Автомобиля LEXUS, четырех автомобилей MITSUBISHI PAJER0 SPORT и стояночного места в Одессе;
- Состав рулонов нержавеющей стальной ленты общей площадью 2 411,3 кв м и комплекса в Никополе;
- Денежные средства на банковских счетах и 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ВСМПО ТИТАН Украина".
- Трактор колесный и прицеп.
Михаил Шелков - российский олигарх, занимающий 59-е место в рейтинге российских олигархов "Форбс" с состоянием около $1,5 млрд. Находится под украинскими санкциями с 2021 года.
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