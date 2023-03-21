ВАКС изменил меру пресечения экс-замминистра Лозинскому в деле о $400 тыс. взятки
На заседании 17 марта ВАКС изменил меру пресечения бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест
Об этом информирует Суспильное .
После внесения залога в размере 50 миллионов гривен Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему заместителю министра инфраструктуры Украины Василию Лозинскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Обвинение требовало продления содержания под стражей.
- Напомним, 21 января стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского за взятку в $400 тыс.
- 22 января Кабмин уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры. В НАБУ рассказали подробности задержания .
- 17 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взяла под стражу экс-замминистра развития громад Василия Лозинского с возможностью внести залог в размере 50 млн грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное