ВАКС избрал меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Высоцкому

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Кроме залога в 805 200 грн, на чиновника также возложили ряд обязанностей: прибывать к детективу, прокурору, в суд; сообщать об изменении места жительства; воздержаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым; сдать загранпаспорт.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров частично удовлетворил ходатайство НАБУ и САП. Прокурор просил назначить Высоцкому содержание под стражей с альтернативой залога в 4,9 млн грн.

Злоупотребление более чем на 62 млн грн: в чем именно подозревают топ-чиновников двух министерств

Тарас Высоцкий подозревается в двух эпизодах злоупотреблений во время закупок макаронных изделий. По версии следствия, это повлекло ущерб в 62,5 млн грн при закупке АО "Укрзализныця" продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения. При этом неправомерную выгоду, как утверждают следователи, получил не сам Высоцкий, а компании-поставщики продукции.

Как сообщало НАБУ, по данным следствия, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций за счет АО "Укрзализныця" продукции по значительно завышенным ценам у избранной компании. Эта же компания закупала продукцию по рыночным ценам у производителя из Польши через контролируемую фирму-посредницу, связанную родственной связью с руководителем указанной компании. При этом, как утверждали в НАБУ, стоимость килограмма товара искусственно увеличивалась ориентировочно на 150% (с 30 до 75 грн).

В НАБУ отметили, что топ-чиновник, злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечил согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет компании. При этом он знал реальную стоимость продукции на внутреннем рынке, поскольку регулярно получал статистические данные о фактических ценах на рынке. Также он сознавал возможность приобрести продукцию у украинских производителей, однако сознательно игнорировал этот факт.

По второму эпизоду, как утверждали следователи НАБУ, аналогичная схема действовала при закупке продуктов у турецкого производителя по рыночным ценам. Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило на этапе продаж продукции одной подконтрольной компанией другой, а каждый килограмм дорожал почти на 100% (с 30 грн до 55 грн).

В НАБУ добавили, что ко второй схеме кроме первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия также привлекли действующего на тот момент заместителя министра экономики. По версии следствия, он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей.

По итогам этих двух эпизодов АО "Укрзализныця" понесла убытки в размере 62,5 млн грн. О подозрении сообщено первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия и экс-замминистру экономики.

Примечание. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.