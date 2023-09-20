ВАКС избрал меру пресечения нардепу-"слуге" Марченко, которая выбросила взятку за забор
Высший антикоррупционный суд назначил 53,6 тыс. грн залога нардепу Людмиле Марченко, подозреваемой в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды
Об этом сообщила пресс-служба САП.
По данным следствия, нардеп со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".
"На сегодняшний день установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы", - говорится в сообщении.
Кроме внесения залога, нардеп должна прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому требованию, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу.
Также Марченко должна сдать паспорта.
- 5 июля в Тернопольской области по подозрению в коррупции провели обыски у народной депутата. НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности, разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепа и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего дома.
- 11 июля детективы САП и НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием народной депутату и ее помощнице. Парламентарий и ее помощница за 5,3 тыс. долларов пообещали мужчине внести его данные в систему "Шлях" для выезда за границу.
- Также 12 июля стало известно, что народный депутат Людмила Марченко, после сообщения ей подозрения НАБУ в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды, была исключена из партии "Слуга Народа".
- Меру пресечения политику сразу выбрать не могли, потому что на момент задержания она была беременна.
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