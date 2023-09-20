ВАКС избрал меру пресечения нардепу-"слуге" Марченко, которая выбросила взятку за забор

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным следствия, нардеп со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

"На сегодняшний день установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы", - говорится в сообщении.

Кроме внесения залога, нардеп должна прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому требованию, сообщать об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу.

Также Марченко должна сдать паспорта.