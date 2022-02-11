ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "слуги" Трубицына

Об этом идет речь на сайте ВАКС.



“В пятницу, 11 февраля, следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал еще одному предполагаемому соучастнику депутата Киевского городского совета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 488 600 гривен. Его заключили под стражу в зале суда”, - сообщает суд.



Это лицо подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.



В случае внесения залога подозреваемый обязан: не покидать населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в ГТС Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.



Срок действия постановления – до 8 апреля 2022 года включительно.



В ВАКС напомнили, что депутат Киевского городского совета и еще 5 человек подозреваются в получении взятки в сумме 1,26 млн грн. По информации судебного учреждения, по этому делу Антикорсуд избрал меры пресечения двум подозреваемым.

Напомним, что детективы НАБУ задержали во время получения взятки в 1,26 млн грн депутата Киевсовета ("слугу народа" Владислава Трубицына) и других должностных лиц.

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила о внеочередном созыве киевской ячейки партии из-за задержания "слуги" - главы комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.

11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал подозреваемому, вероятному соучастнику депутата Киевсовета Владиславу Трубицину, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн.