ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн

Об этом сообщает Укринформ.



"Ходатайство - удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Трубицину Владиславу Сергеевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 9 апреля. Определить Трубицину залог в размере шести тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 14 миллионов 886 тысяч гривен", - заявила следственная судья.



Напомним, что 9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали во время получения взятки в 1,26 млн грн депутата Киевсовета, "слугу народа" Владислава Трубицына, и других должностных лиц.



В пятницу, 11 февраля, Высший антикорсуд избрал подозреваемому, вероятному соучастнику Трубицына, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн. Еще одного подозреваемого арестовали с возможностью внесения залога в размере 1 488 600 грн.



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