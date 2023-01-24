Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Во вторник, 24 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к предполагаемому организатору предоставления неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативй внесения залога в сумме 100 000 472 грн", - говорится в сообщении.

Подозреваемый заключен под стражу до 24 марта 2023 года включительно.

Кабмин 22 января уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Вечером 21 января Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Лозинского, подозревают в получении взятки в $400 тыс.

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