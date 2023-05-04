ВАКС арестовал мэра Одессы Труханова: альтернативный залог 13 млн грн
Труханов взят под стражу после того, как он в определенный срок не внес более 30 млн грн залога – теперь альтернативная сумма составит 13,4 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба САП.
4 мая 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу "Краяна" - городскому голове Одессы.
"Учитывая, что обвиняемый не внес 30,866 млн грн залога, определенного судом, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога", - говорится в сообщении.
ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.
Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда.
Предыстория
- Одесского городского голову и других фигурантов упомянутого дела обвиняют в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.
- С октября 2018 года это дело рассматривали в Малиновском районном суде Одессы.
- 4 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор одесскому городскому голове и другим лицам.
- 31 июля 2019 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляционную жалобу на этот оправдательный приговор.
- 11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционные жалобы прокуроров САП и направила дело на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд.
- 31 марта 2021 г. в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое подготовительное заседание по делу.
- 25 апреля ВАКС применил к Труханову меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен.
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