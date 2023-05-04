ВАКС арестовал мэра Одессы Труханова: альтернативный залог 13 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба САП.

4 мая 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу "Краяна" - городскому голове Одессы.

"Учитывая, что обвиняемый не внес 30,866 млн грн залога, определенного судом, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога", - говорится в сообщении.

ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда.

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