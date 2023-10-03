ВАКС арестовал имущество трех обвиняемых по делу "Роттердам+"

Об этом информирует пресс-служба.

"Во вторник, 3 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и наложила арест на имущество обвиняемых по делу "Роттердам+", - говорится в заявлении.

Суд наложил арест на квартиру общей площадью 41,3 кв.м в Киеве и дом 243,2 кв.м в Киевской области - экс-председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка. Также две квартиры - площадью 81,90 кв.м расположены в столице и 72,4 кв.м в Донецке - бывшего гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха арестованы.

На имущество бывшего гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового тоже есть арест, в том числе на квартиру общей площадью 97,4 кв.м в Киеве, дом 219,6 кв.м и 2 земельных участка.

Сообщается, что постановление вступает в законную силу с момента его оглашения и отдельному обжалованию не подлежит.

Что известно о деле так называемой формулы Роттердам+

Дело "Роттердам+" касается обвинения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и руководителей государственных компаний "Укрэнерго" и "Энергорынок" в нанесении ущерба потребителям электроэнергии более чем на 40 млрд грн. По версии следствия, они утвердили и применили незаконную методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, которая предусматривала учет затрат на импорт угля из порта Роттердам, независимо от того, происходил ли фактически такой импорт. Это привело к искусственному завышению цены на электроэнергию и чрезмерному обогащению частных компаний, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

Дело расследуется Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) с марта 2017 года. За это время дело было несколько раз закрыто и возобновлялось.

Дело "Роттердам+" является одним из самых скандальных и богатых коррупционных производств в Украине, которое оказывает значительное влияние на энергетический сектор и социально-экономическое положение граждан. Справедливый и открытый судебный процесс по этому производству является необходимым условием деолигархизации страны и защиты государственных интересов.

Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы Роттердам+, подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн ущерба.

Старший группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко трижды закрывал это производство.

18 ноября 2020 года расследование дела Роттердам+ было возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда.

5 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в производстве на Дениса Демкива, который уже 20 мая решил закрыть дело в четвертый раз.

В сентябре 2022 года НАБУ завершило расследование первого эпизода дела.

А в октябре НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 15 причастным к введению и действию формулы "Роттердам+".

НАБУ и САП 16 января завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы Роттердам+.