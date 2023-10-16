ВАКС арестовал имущество международного аэропорта "Одесса"
16 октября Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество международного аэропорта "Одесса"
Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .
"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следователь судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности", - говорится в заявлении.
Речь идет об имуществе международного аэропорта "Одесса", в частности:
- здание старого терминала и имущество аэропорта в количестве 2488 единиц,
- корпоративные права ООО "Одесса Аэропорт Девелопмент", а именно на 75% прав на ООО "Международный аэропорт "Одесса",
- помещение нового терминала общей площадью 26 700 кв.
Что известно о деле
По данным следствия, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса". Для этого зарегистрировали ООО, которое должно было учредить совместное общество с Одесским городским советом (ОМР) с распределением долей 75% и 25% соответственно. Целью схемы было присвоить и приватизировать имущественный комплекс аэропорта стоимостью около 118 млн грн.
В НАБУ отметили, что тогдашний городской глава Одессы обеспечил получение согласия депутатов на создание общества, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того, должностное лицо подделало документы, предоставившие созданному ООО право образовывать совместное с горсоветом общество в обход конкурса.
Между тем, имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало функции пограничного и таможенного контроля. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, гарантирующими безопасность полетов, поэтому они не могли быть изъяты в принципе.
Как выяснили следователи, с помощью договора-схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн. грн. и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд. грн.
29 августа о подозрении сообщили:
- двум одесским бизнесменам – соорганизаторам схемы – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- бывшему мэру Одессы – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;
- бывшему и.о. заместителя городского головы Одессы – ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- директору ООО – ч. 5 ст. 191 УК Украины.
13 сентября Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения еще одному подозреваемому бизнесмену по делу о незаконном завладении Международным аэропортом "Одесса". Детали здесь .
Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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