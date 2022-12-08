Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество ВАКС арестовал экс-нардепа Грановского с залогом 124 млн грн

ВАКС арестовал экс-нардепа Грановского с залогом 124 млн грн

8 декабря, 2022 четверг
12:35
Общество

Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Александру Боруховичу (Грановскому), подозреваемому в создании преступной организации, и отправил под стражу с залогом 124 млн грн

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Следственный судья ВАКС Андрей Бицюк избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Алексу Боруховичу (ранее его звали Александр Грановский). Ему назначили содержание под стражей с альтернативным залогом в 124 млн грн.

Прокурор САП попросил избрать подозреваемому меру пресечения в виде стражи без залога. А если судья все же решил бы выбрать залог, то просил назначить его в размере 198 млн грн.

Защита наоборот просила выбрать более легкую меру пресечения, а размер залога, который предлагал прокурор, адвокаты считали непомерным, потому что, по их словам, он фактически соизмерим с 1/5 месячного городского бюджета Одессы.

ЦПК отметил, что Боруховича хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авраам Вольф, однако на заседание он не пришел, изложив свою просьбу в письменном виде. Сам Борухович объяснил, что в Одессе остаются люди из общины, сидящие без света, поэтому раввин не может их покинуть.

  • НАБУ и САП задержали 5 декабря "серых кардиналов" украинских властей, по данным многих источников - Бориса Кауфмана и Александра Грановского (Боруховича).

  • НАБУ и САП задержали Кауфмана и Грановского – одних из крупнейших спонсоров "Слуги Народа" и "смотрящих" по Одессе от Офиса президента, считает журналист и военный Юрий Бутусов, поэтому власти сделают все, чтобы их вытащить.

  • 7 декабря ВАКС заочно арестовал другого фигуранта дела – экс-нардепа Александра Грановского.

  • Также 7 декабря Высший антикоррупционный суд арестовал одесского бизнесмена Бориса Кауфмана, назначив подозреваемому в создании преступной организации залог в 129 млн грн

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Президент України Зеленський
6 декабря, 2022 вторник
У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу
Микола Княжицький
Автор
7 декабря, 2022 среда
Власть против решения ЕСПЧ по законодательному запрету российской церкви
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
7 декабря, 2022 среда
Британская разведка объяснила, зачем РФ строит оборонительные постройки на своей территории
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.51
    Покупка 39.51
    Продажа 40.2
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
8 декабря
12:49
ВСУ за месяц получили 7 образцов беспилотников украинского производства. До конца года могут одобрить еще 19 заявок
12:33
Дождь с мокрым снегом, порывистый ветер, но везде тепло: прогноз погоды на 9 декабря от Наталки Диденко
12:32
В Иране состоялась первая казнь участника протестов этого года
12:26
Зеленский заявил, что награда Politico – для всех украинцев
12:06
В Конгрессе США вытерли ноги о флаг террористической "ДНР"
12:05
OPINION
Россию можно трансформировать только силой и принуждением
12:03
Эрдоган стремится получить скидку в 25% на российский газ, чтобы ослабить давление на лиру, - Bloomberg
12:01
Россия всячески препятствует получению Украиной энергетического оборудования из Европы, - замглавы Минэнерго
12:00
ВСУ получили на вооружение автоматизированную систему управления "Колокол-АС"
11:59
Эксклюзив
Прогнозирую снижение цены на топливо в январе, - директор группы компаний Prime Левшкин
11:43
В Украину прибыла президент Красного Креста: планирует посетить Херсонщину и Николаев
11:41
СБУ пришла с обысками в два монастыря и скита УПЦ МП в Житомирской области
11:38
Эксклюзив
"Месть за несогласие с меморандумом о фиксации цен на тепло и сотрудничество с Кличко": мэр Чернигова Атрошенко о своем отстранении от должности
11:13
Эксклюзив
Вдоль всей линии разграничения не прекращаются боевые действия, Авдеевку враг обстреливает из танков, - спикер Донецкой ОВА Игнатченко
11:07
Летчик Karaya, который сбил 5 "шахедов" над Винницей и катапультировался, стал Героем Украины
11:02
Данные Генштаба – реальны: представитель Зеленского в Раде заявил о почти 95 тыс. убитых россиянах и 150-200 тыс. раненых
10:49
На дорогах Кировоградской области ограничили движение транспорта из-за непогоды
10:43
Эксклюзив
Враг, отступая с северной Донетчины, оставил села без единого уцелевшего дома, - журналист Гармаш
10:41
Следовала указаниям врага и планировала бежать в ЕС: в Киеве задержали экс-депутатку райсовета Купянска, которая перешла на сторону оккупантов
10:38
В Киеве возобновили работу еще два ресторана McDonald's
10:35
Укрпочта
Укрпочта с 9 декабря запускает продажу марок "Херсон - это Украина" и свитшотов с енотом
10:27
За непривлечение к ответственности – 200 тыс. грн. Задержали заместителя начальника управления налоговой Житомирщины
10:22
Оккупанты за минувшие сутки 30 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие и раненые
10:22
Инфографика
Актуальный курс валют на сегодняшний день: цены на доллар и евро
10:18
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Атаки Украины на военные объекты РФ являются системными, - Згурец
10:15
На Полтавщине будут слышны звуки стрельбы: проходят учения
10:09
Появился тизер военной драмы Сеитабаева "Мирный-21" о сопротивлении Луганской пограничной базы
10:08
Свет
В Киевской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения света
10:04
OPINION
Идиотов все-таки меньше, давайте прекратим обобщать всю нацию по неадекватам
10:01
В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда и что делать с покупкой билетов в случае длительного блэкаута
09:45
Оккупанты утром ударили ракетами С-300 по Купянску: разрушена стена админздания, повреждены автомобили
09:43
Более 1 298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной агрессии россиян
09:35
В Севастополе утром прогремели взрывы. Оккупанты говорят о сбитом беспилотнике
09:19
Инфографика
За время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 93 тыс. оккупантов, 2 937 танков и 1 603 дрона, - Генштаб ВСУ
09:10
США размышляют над запросами Украины о передаче кассетных боеприпасов, - CNN
09:02
Олаф Шольц
Шольц: Риск применения Россией ядерного оружия против Украины уменьшился
09:00
Эксклюзив
Под Бахмутом у РФ уменьшилось преимущество в оружии. Она пытается компенсировать это живой силой, – нацгвардеец Назаренко
08:46
Обновлено
Россия ударила по транспортной базе Николаева
08:33
Войска РФ за сутки убили на Донетчине 9 гражданских
08:22
Вражеские войска нанесли 7 ракетных и 16 авиационных ударов за 7 декабря
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV