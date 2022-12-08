ВАКС арестовал экс-нардепа Грановского с залогом 124 млн грн

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Следственный судья ВАКС Андрей Бицюк избрал меру пресечения одесскому бизнесмену Алексу Боруховичу (ранее его звали Александр Грановский). Ему назначили содержание под стражей с альтернативным залогом в 124 млн грн.

Прокурор САП попросил избрать подозреваемому меру пресечения в виде стражи без залога. А если судья все же решил бы выбрать залог, то просил назначить его в размере 198 млн грн.

Защита наоборот просила выбрать более легкую меру пресечения, а размер залога, который предлагал прокурор, адвокаты считали непомерным, потому что, по их словам, он фактически соизмерим с 1/5 месячного городского бюджета Одессы.

ЦПК отметил, что Боруховича хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авраам Вольф, однако на заседание он не пришел, изложив свою просьбу в письменном виде. Сам Борухович объяснил, что в Одессе остаются люди из общины, сидящие без света, поэтому раввин не может их покинуть.