Вакарчук выступил на освобожденной от оккупантов Чернобыльской АЭС. Видео
Для работников ЧАЭС Святослав Вакарчук исполнил песню "Все буде добре"
Об этом Святослав Вакарчук сообщил на странице в фейсбуке.
Сегодня, 13 мая, фронтмен группы "Океан Эльзы" посетил ЧАЭС и исполнил несколько песен.
Святослав Вакарчук поделился своими впечатлениями о таком необычном концерте.
"По-моему, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции.
Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо!".
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