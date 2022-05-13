Вакарчук выступил на освобожденной от оккупантов Чернобыльской АЭС. Видео

Об этом Святослав Вакарчук сообщил на странице в фейсбуке.

Сегодня, 13 мая, фронтмен группы "Океан Эльзы" посетил ЧАЭС и исполнил несколько песен.

Святослав Вакарчук поделился своими впечатлениями о таком необычном концерте.

"По-моему, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции.

Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо!".

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