Вакарчук снял спецверсию песни "Обійми" в разбомбленном Харькове

Ответный трек появился на Youtube.



Локацией для съема клипа выбрали двор известного Дворца труда в Харькове, разрушенного российскими бомбардировками. "Этот дом 1916 года выстоял в две Мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году", – говорится в описании к видео на канале группы в YouTube.



Отмечается, что специальная версия песни снималась две недели назад, 14 апреля. В записи песни участвовали Вакарчук и квартет музыкантов Akustikos art group.

Ранее Святослав Вакарчук впервые представил не авторскую песню, а кавер на мировой хит You are so beautiful.