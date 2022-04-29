Вакарчук снял спецверсию песни "Обійми" в разбомбленном Харькове
Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал специальную версию песни "Обійми" для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале-2022 под названием "Это Украина: защищая свободу"
Ответный трек появился на Youtube.
Локацией для съема клипа выбрали двор известного Дворца труда в Харькове, разрушенного российскими бомбардировками. "Этот дом 1916 года выстоял в две Мировые войны и потерпел значительные разрушения во время российского вторжения в Украину в 2022 году", – говорится в описании к видео на канале группы в YouTube.
Отмечается, что специальная версия песни снималась две недели назад, 14 апреля. В записи песни участвовали Вакарчук и квартет музыкантов Akustikos art group.
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Ранее Святослав Вакарчук впервые представил не авторскую песню, а кавер на мировой хит You are so beautiful.
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