Вакарчук поздравил пленного россиянами командира "Азова" с днем рождения

Об этом Вакарчук сообщил, выложив видео в Instagram.

Он сказал, что имел возможность общаться с Прокопенко в заблокированном Мариуполе.

Сегодня день рождения у Дениса Прокопенко, легендарного командира легендарного полка "Азов", который защищал Мариуполь. Мы пока еще не виделись, но за месяцы общения по телефону я почувствовал его, как человека. И могу сказать, что восхищаюсь им как воином и горжусь как патриотом", – сказал Вакарчук.

Он пожелал молодому командиру "Азова" и его собратьям с мужеством и силой пройти все испытания и скорее вернуться домой, к родным, к украинской земле. А семьям военных пожелал веры и терпения.

20 июня в ОП рассказали о состоянии пленных защитников "Азовстали" и переговорах об их освобождении.

16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированном Донбассе .

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