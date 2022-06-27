Вакарчук поздравил пленного россиянами командира "Азова" с днем рождения
Украинский певец поздравил пленного азовца Дениса Прокопенко с 31-летием
Об этом Вакарчук сообщил, выложив видео в Instagram.
Он сказал, что имел возможность общаться с Прокопенко в заблокированном Мариуполе.
Сегодня день рождения у Дениса Прокопенко, легендарного командира легендарного полка "Азов", который защищал Мариуполь. Мы пока еще не виделись, но за месяцы общения по телефону я почувствовал его, как человека. И могу сказать, что восхищаюсь им как воином и горжусь как патриотом", – сказал Вакарчук.
Он пожелал молодому командиру "Азова" и его собратьям с мужеством и силой пройти все испытания и скорее вернуться домой, к родным, к украинской земле. А семьям военных пожелал веры и терпения.
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