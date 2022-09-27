Вакарчук отыграл концерт перед украинскими бойцами в Херсонской области
Лидер группы "Океан Эльзы" выступил перед военнослужащими 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко
Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Это 144-е выступление украинского музыканта Святослава Вакарчука на фронте. На этот раз артист приехал поднять боевой дух военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Это вторая встреча пехотинцев с известным украинским музыкантом.
"Искренне благодарим Святослава за веру в Вооруженные силы Украины и победу над российскими оккупантами, также благодарим за возможность отдохнуть душой, несмотря на активность боевых действий, в которых бригада принимает участие", - отметили в сообщении.
- Святослав Вакарчук активно поддерживает украинских военных. В свой день рождения, 14 мая, украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" привез помощь военнослужащим в районе Харькова и спел для них
- 22 апреля группа "Океан Эльзы" представила песню, посвященную подвигу защитников Мариуполя.
- 29 апреля Святослав Вакарчук записал специальную версию песни "Объятия" для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале - 2022 под названием "Это Украина: защищая свободу".
- 13 мая Вакарчук выступил на освобожденной от оккупантов Чернобыльской АЭС.
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