Вакарчук отыграл концерт перед украинскими бойцами в Херсонской области

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Это 144-е выступление украинского музыканта Святослава Вакарчука на фронте. На этот раз артист приехал поднять боевой дух военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Это вторая встреча пехотинцев с известным украинским музыкантом.

"Искренне благодарим Святослава за веру в Вооруженные силы Украины и победу над российскими оккупантами, также благодарим за возможность отдохнуть душой, несмотря на активность боевых действий, в которых бригада принимает участие", - отметили в сообщении.

Святослав Вакарчук активно поддерживает украинских военных. В свой день рождения, 14 мая, украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" привез помощь военнослужащим в районе Харькова и спел для них

22 апреля группа "Океан Эльзы" представила песню, посвященную подвигу защитников Мариуполя.

29 апреля Святослав Вакарчук записал специальную версию песни "Объятия" для открытия украинского павильона на Венецианской биеннале - 2022 под названием "Это Украина: защищая свободу".

13 мая Вакарчук выступил на освобожденной от оккупантов Чернобыльской АЭС.

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