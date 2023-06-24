Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он утверждает, что правоохранительные органы и власти "принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения". Также Артамонов призвал местных жителей не покидать дома и воздержаться от поездок на любом транспорте.

Перед этим в сети начали появляться фотографии военной колонны, как утверждается, недалеко от деревни Красное Липецкой области. От нее до Москвы – менее 400 километров.

По словам губернатора области, ситуация находится под контролем и каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

"С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно", - сказал он.

Артамонов напомнил жителям о рекомендации не покидать свои дома и отказаться от поездок на транспорте.

"Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и следовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и здравомыслие", - написал он.