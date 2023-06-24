Вагнеровцы заняли деревню в Липецкой области и продвигаются все ближе к Москве, - росСМИ
Российские СМИ публикуют видео и фото вагнеровцев, зашедших в село Красное Липецкой области. Власти подтвердили движение колонн войск ЧВК Вагнера на территории региона
Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он утверждает, что правоохранительные органы и власти "принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения". Также Артамонов призвал местных жителей не покидать дома и воздержаться от поездок на любом транспорте.
Перед этим в сети начали появляться фотографии военной колонны, как утверждается, недалеко от деревни Красное Липецкой области. От нее до Москвы – менее 400 километров.
По словам губернатора области, ситуация находится под контролем и каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.
"С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно", - сказал он.
Артамонов напомнил жителям о рекомендации не покидать свои дома и отказаться от поездок на транспорте.
"Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и следовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и здравомыслие", - написал он.
- В течение 24 июня вагнеровцы вдобавок к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились станом вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, уже также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигаются на Москву. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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