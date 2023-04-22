Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Отмечается, что вагнеровцам удалось продвинуться к западу от железнодорожной линии у станции и подойти к железнодорожной линии к югу от станции.

При этом так называемую трассу жизни, а именно шоссе 0506 боевикам перерезать не удалось.

По данным аналитиков, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отрицал, что его наемники окружили Бахмут, и заявил, что слухи об окружении создают для них проблемы.

В ISW отметили, что российские войска продолжали вести наступательные действия по линии Авдеевка - Донецк. В частности, они вели безуспешные наступательные операции в 13 км севернее Авдеевки и в 32 км северо-западнее Авдеевки в районе Первомайского.

Также российские войска провели ограниченную наземную атаку в западной части Донецкой области вблизи Угледара. Незначительных успехов оккупанты достигли к северу от Никольского.