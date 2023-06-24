Вагнеровцы взяли под контроль Воронеж, - Би-би-си

Об этом рассказывает Би-би-си.

"Все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль. Все, как в Ростове", - подтвердил радиостанции источник, близкий к центральному аппарату ФСБ.

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По его словам, пока конкретного плана подавления мятежа ЧВК Вагнера у ФСБ нет.

В Воронеже, напомним, видели вертолет минобороны РФ, ракетным ударом взорвавший огромное нефтехранилище. Вспыхнул сильный пожар.

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При этом в самом Ростове-на-Дону, по последним данным от местного портала 161.ru, вагнеровцы контролируют только центр города. Однако преданные Путину силы росгвардии блокируют подступы к городу и ожидают подкрепления от незадействованных на войне против Украины частей. В частности, туда уже двигается из Чечни колонна кадыровцев.

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Что касается движения вагнеровцев в сторону Москвы, то видно из фото и видео в соцсетях и мессенджерах, что их передовые отряды находятся уже в Липецкой области РФ.

Москва тем временем усиленно готовится к осаде .

Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .