Вагнеровцы взяли под контроль Воронеж, - Би-би-си
Мятежники Евгения Пригожина установили контроль над главными объектами города Воронеж (Россия)
Об этом рассказывает Би-би-си.
"Все ключевые объекты в Воронеже тоже взяты под контроль. Все, как в Ростове", - подтвердил радиостанции источник, близкий к центральному аппарату ФСБ.
Читайте также : Путин приказал вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа. Пригожин ответил
По его словам, пока конкретного плана подавления мятежа ЧВК Вагнера у ФСБ нет.
В Воронеже, напомним, видели вертолет минобороны РФ, ракетным ударом взорвавший огромное нефтехранилище. Вспыхнул сильный пожар.
Читайте также : Представитель Тихановской по безопасности Сахащик о мятеже Пригожина: "Надо быстро использовать этот исторический шанс"
При этом в самом Ростове-на-Дону, по последним данным от местного портала 161.ru, вагнеровцы контролируют только центр города. Однако преданные Путину силы росгвардии блокируют подступы к городу и ожидают подкрепления от незадействованных на войне против Украины частей. В частности, туда уже двигается из Чечни колонна кадыровцев.
Читайте также : Мятеж в исполнении "оркестрантов" Пригожина тщательно спланирован, - военный эксперт Селезнев. Эксклюзив Еспресо
Что касается движения вагнеровцев в сторону Москвы, то видно из фото и видео в соцсетях и мессенджерах, что их передовые отряды находятся уже в Липецкой области РФ.
- Москва тем временем усиленно готовится к осаде .
Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное