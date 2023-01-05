Вагнеровцы вербуют на военную службу политических заключенных из Чечни, среди них - осужденные по сфабрикованным делам, - ГУР
Украинская разведка установила, что ЧВК Вагнера начала вербовать политических заключенных, осужденных по сфабрикованным делам, на военную службу
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"По информации военной разведки Украины, российская ЧВК Вагнера начал рекрутировать узников из исправительных учреждений Чеченской Республики РФ, большинство из которых были осуждены по политическим мотивам", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в колонии-поселении №3 города Аргун, а также в тюрьме №2 поселка Чернокозово, вербуют заключенных в ЧВК Вагнера.
Украинская разведка установила, что из обеих колоний "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из них были осуждены по сфабрикованным делам.
"Явление начинает приобретать массовый характер. С сотрудниками колоний сейчас проводится работа по предотвращению утечки информации", - добавляют в ГУР.
- По оценкам Белого дома Россия все больше полагается на частную военную компанию Вагнера олигарха Евгения Пригожина для ведения полномасштабной войны в Украине. 23 декабря 2022 г. стало известно, что РФ отправила около 40 тыс. заключенных на войну против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.54Продажа 42.61
- Актуальное
- Важное