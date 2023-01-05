Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"По информации военной разведки Украины, российская ЧВК Вагнера начал рекрутировать узников из исправительных учреждений Чеченской Республики РФ, большинство из которых были осуждены по политическим мотивам", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в колонии-поселении №3 города Аргун, а также в тюрьме №2 поселка Чернокозово, вербуют заключенных в ЧВК Вагнера.

Украинская разведка установила, что из обеих колоний "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из них были осуждены по сфабрикованным делам.

"Явление начинает приобретать массовый характер. С сотрудниками колоний сейчас проводится работа по предотвращению утечки информации", - добавляют в ГУР.

По оценкам Белого дома Россия все больше полагается на частную военную компанию Вагнера олигарха Евгения Пригожина для ведения полномасштабной войны в Украине. 23 декабря 2022 г. стало известно, что РФ отправила около 40 тыс. заключенных на войну против Украины.

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