Вагнеровцы в Беларуси понадобятся для взятия Сувальского коридора, - депутат госдумы РФ
Депутат госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что вагнеровцев отправили в Беларусь на случай, если России будет необходим Сувальский коридор
Об этом пишет российская редакция издания BILD .
Глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире российского телевидения заявил, что ЧВК Вагнера отправили в Беларусь не только для обучения белорусских вооруженных сил.
"Есть такой Сувальский коридор. И вот этот Сувальский коридор в случае чего нам очень нужен", – сказал депутат.
Он отметил, что ЧВК Вагнера должен стать "готовым ударным кулаком, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы".
Справочно. Сувальский коридор – сухопутный коридор между Польшей и балтийскими странами, также отделяющий Беларусь от Калининградской области РФ. Захват этой территории отрезал бы Литву, Латвию и Эстонию от других стран НАТО, а также открыл бы прямой путь между калининградской областью и Беларусью.
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