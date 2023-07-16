Об этом пишет российская редакция издания BILD .

Глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире российского телевидения заявил, что ЧВК Вагнера отправили в Беларусь не только для обучения белорусских вооруженных сил.

"Есть такой Сувальский коридор. И вот этот Сувальский коридор в случае чего нам очень нужен", – сказал депутат.

Он отметил, что ЧВК Вагнера должен стать "готовым ударным кулаком, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы".

Справочно. Сувальский коридор – сухопутный коридор между Польшей и балтийскими странами, также отделяющий Беларусь от Калининградской области РФ. Захват этой территории отрезал бы Литву, Латвию и Эстонию от других стран НАТО, а также открыл бы прямой путь между калининградской областью и Беларусью.