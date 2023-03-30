Об этом пишут Новости Донбасса .

Сообщается, что базу россияне обустроили в начале 2023 года. Под землей враг оборудовал штаб, пункт управления, казармы, госпиталь и стрельбище. Из-за больших размеров катакомб передвигаются по подземелью на автомобилях.

Также на заводе есть бункер со стальными дверями и стенами. В одном из цехов расположены огромные емкости, в которых раньше хранилось вино – сейчас они пусты.

Наполненные емкости расположены в помещениях, где происходил ранее разлив вина. Кроме того, есть зал с готовой продукцией. В каждом стеллаже – 500 бутылок, которые бойцы ЧВК используют для отработки навыков стрельбы.

Одно из помещений подземелья залито водой, сообщают СМИ. Около 800 ведер вагнеровцы вычерпали, однако уровень понизить не удалось.