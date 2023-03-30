Вагнеровцы в Бахмуте обустроили базу в подземелье завода шампанских вин
Российская ЧВК Вагнера обустроила базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте Донецкой области. На территории бойцы обустроили военный город
Об этом пишут Новости Донбасса .
Сообщается, что базу россияне обустроили в начале 2023 года. Под землей враг оборудовал штаб, пункт управления, казармы, госпиталь и стрельбище. Из-за больших размеров катакомб передвигаются по подземелью на автомобилях.
Также на заводе есть бункер со стальными дверями и стенами. В одном из цехов расположены огромные емкости, в которых раньше хранилось вино – сейчас они пусты.
Наполненные емкости расположены в помещениях, где происходил ранее разлив вина. Кроме того, есть зал с готовой продукцией. В каждом стеллаже – 500 бутылок, которые бойцы ЧВК используют для отработки навыков стрельбы.
Одно из помещений подземелья залито водой, сообщают СМИ. Около 800 ведер вагнеровцы вычерпали, однако уровень понизить не удалось.
- 29 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил , что в Бахмуте воюют около 6 тысяч бойцов ЧВК Вагнера.
- По данным аналитиков ISW, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится создать инфоповоды, чтобы оправдать несостоятельность наемников полностью окружить Бахмут.
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