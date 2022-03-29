"Вагнеровцы" уже в Украине вместе с высшим руководством, – Минобороны Великобритании
Российская частная военная компания "Группа Вагнера" уже развернута на Востоке Украины
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечают, что из-за значительных потерь и вторжения, в основном застопорившихся, Россия, скорее всего, была вынуждена изменить приоритетность персонала Вагнера для Украины за счет операций в Африке и Сирии.
"Ожидается, что для проведения боевых действий будут выведены более 1000 наемников, включая высших руководителей организации", – говорится в сообщении.
- Напомним, украинские разведчики показали жетоны уничтоженных "вагнеровцев", воюющих в составе российской армии.
- ПВК "Вагнер" связывают с именем личного повара Путина Евгения Пригожина, в отношении которого введены санкции, как представителя ближайшего окружения президента России.
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