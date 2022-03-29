"Вагнеровцы" уже в Украине вместе с высшим руководством, – Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.



Отмечают, что из-за значительных потерь и вторжения, в основном застопорившихся, Россия, скорее всего, была вынуждена изменить приоритетность персонала Вагнера для Украины за счет операций в Африке и Сирии.

"Ожидается, что для проведения боевых действий будут выведены более 1000 наемников, включая высших руководителей организации", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские разведчики показали жетоны уничтоженных "вагнеровцев", воюющих в составе российской армии.

ПВК "Вагнер" связывают с именем личного повара Путина Евгения Пригожина, в отношении которого введены санкции, как представителя ближайшего окружения президента России.