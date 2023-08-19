Вагнеровцы уезжают из Беларуси из-за отсутствия финансирования РФ, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что белорусское подполье фиксирует уменьшение террористов из ЧВК Вагнера на территории страны с 5,8 тыс. до 4,4 тыс.

По данным ЦНС, причиной является отсутствие финансирования со стороны РФ. Часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, а часть ушла в отпуск, однако планирует либо перейти в другие террористические структуры, либо вообще уволиться.

"Тем временем режим в Беларуси пока не удовлетворяет инструкторов из ЧВК Вагнера своим уровнем оплаты за услуги, в результате большинство инструкторов не планируют оставаться в стране надолго", - добавляют в Центре нацсопротивления.

Что известно о вагнеровцах в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили , что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. Впоследствии сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения. Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами. На следующий день стало известно, что Польша дополнительно отправит на границу с Беларусью вдвое больше военных, чем планировалось. 13 августа в минобороны заявили, что Польша прикроет границу с Беларусью вертолетами "Апачи" и танками "Абрамс".

Латвия с 15 августа мобилизует дополнительных пограничников для усиления границы с Беларусью на фоне провоцированного мигрантского кризиса и гибридных угроз.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил , что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

16 августа министр обороны Литвы в 1993-1996 гг. и 2000-2004 гг. Линас Линкявичюс высказался , что вагнеровцев на территории Беларуси могут использовать для провокаций на границе с Литвой.

В четверг, 17 августа, для анализа ситуации на границе с Беларусью президент Латвии Эдгарс Ринкевичс спланировал заседание совета национальной безопасности.