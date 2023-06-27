Вагнеровцы стали первыми, кто сбил Ил-22: их в РФ не больше 10 единиц, - Игнат
Во время мятежа вагнеровцев сбили ценный и редкий самолет Ил-22 армии РФ, и это был первый случай ликвидации такой авиации во время войны.
Об этом в интервью НВ рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Кроме Ил-22, вагнеровцы уничтожили два боевых вертолета (один типа Ми и один Ка-52), один военно-транспортный вертолет Ми-8 и еще один РЭБовский Ми-8, выполняющий функцию создания препятствий. Последний, по его словам, очень ценен для армии РФ, и таких вертолетов в России есть "не так много".
Относительно Ил-22, Игнат отметил, что этот самолет уже поражался украинскими зенитными ракетами, но тогда ВСУ только повредили его – он был "чуть-чуть разорван", однако вернулся на базу РФ, где, вероятно, его восстановили.
Спикер Воздушных сил отметил, что Ил-22 работает вместе с самолетом А-50, – такой пытались взорвать партизаны в Беларуси с помощью дрона.
"Они на юге Украины в Азовском и Черном морях всегда летают, отслеживают радиолокационно наши средства, которые находятся в Украине", – отметил Игнат.
Ил-22 является ретранслятором – он ретранслирует сигнал и сообщает о воздушной обстановке. Его также называют воздушным пунктом управления.
"Это тоже важная техника, которая есть на вооружении российской армии. Я думаю, их [в России] тоже есть до 10 единиц – как и А-50. Но впечатления его впервые – это тоже для нас хорошие новости <…> И плюс летчики - это самое ценное достижение (в одном только Ил-22 погибли 10 членов экипажа. - Ред.). Пилотов так просто не подготовишь, нужные годы, чтобы воспитать настоящего пилота, который может выполнять боевые задания", - отметил Игнат.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. Подробнее о ходе событий – по ссылке . Во время мятежа они сбили несколько разных вертолетов и один самолет. Вместе с тем было ликвидировано более десятка пилотов.
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