Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 7 ноября российские источники начали сообщать о том, что отряд ЧВК Вагнера и войска 6-го казацкого полка "ЛНР" прорвали рубеж обороны Украины в Белогоровке Луганской области. Однако 8 ноября российское освещение значительно изменилось, и российские милблогеры начали утверждать, что сообщения об участии 6-го казацкого полка в операциях под Белогоровкой неправдивы и что войска Вагнера несут исключительную ответственность за якобы достижения.

Эксперты отмечают, что вагнеровцы приписали себе исключительную заслугу в российских завоеваниях вокруг Бахмута, чтобы укрепить свою репутацию любимой ударной силы Кремля, несмотря на то, что они не единственная сила, развернутая в этом районе. Они, вероятно, использует Белогоровку для достижения подобного эффекта.

"Силы группы Вагнера продолжают преувеличивать свои заявленные территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от прокси и обычных российских сил", – говорят в Институте.

25 октября украинская разведка сообщила, что в ЧВК Вагнера массово набирают узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.

В ISW отмечали, что Россия бросает много новомобилизованных и зеков-вагнеровцев на донецкое направление и это не приносит успеха.

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