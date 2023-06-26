Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что вагнеровцы "позорно сбежали" из города и подчеркнул, как РФ держится за этот населенный пункт.

"Они оттуда позорно убежали, сейчас там главной действующей силой являются воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, насколько важен Бахмут и как важно его удержать. За 10 месяцев они его не смогли взять и очень быстро его потерять - это было бы пиком унижения", - говорит Череватый.

Он рассказал, что наряду с десантными подразделениями в городе до сих пор есть пехотные подразделения, другие ЧВК, связанные с минобороны РФ, а также новые набранные из уголовников штурмовые роты "Шторм Z".