Вагнеровцы позорно сбежали из Бахмута, сейчас там главными являются воздушно-десантные подразделения врага, - Череватый
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что вагнеровцы покинули Бахмут, но там остаются воздушно-десантные подразделения врага и другие его силы
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Спикер подчеркнул, что вагнеровцы "позорно сбежали" из города и подчеркнул, как РФ держится за этот населенный пункт.
"Они оттуда позорно убежали, сейчас там главной действующей силой являются воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, насколько важен Бахмут и как важно его удержать. За 10 месяцев они его не смогли взять и очень быстро его потерять - это было бы пиком унижения", - говорит Череватый.
Он рассказал, что наряду с десантными подразделениями в городе до сих пор есть пехотные подразделения, другие ЧВК, связанные с минобороны РФ, а также новые набранные из уголовников штурмовые роты "Шторм Z".
- Британская разведка считает, что в рамках большого контрнаступления Украина активизировала свои наступательные операции вокруг Бахмута в Донецкой области.
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